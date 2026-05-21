Un sondeo de Jiji Press sugiere que más de la mitad de los japoneses apoyaría una revisión de la Constitución

Noticias

Tokio, 21 de mayo (Jiji Press)—En un sondeo de opinión realizado por Jiji Press en mayo, más de la mitad de los encuestados en Japón señaló que considera necesaria una reforma de la Constitución. El 50,3 % respondió que la reforma es necesaria, mientras que el 25,6 % opinó lo contrario y el 24,1 % se mostró indeciso.

Entre quienes consideran necesaria una reforma constitucional, el grupo más numeroso, con un 48 %, señaló que la máxima prioridad debería ser el reconocimiento explícito de las Fuerzas de Autodefensa en el artículo 9 de la Constitución.

A continuación, un 23,9 % eligió la creación de una cláusula de emergencia que permita ampliar el mandato de los parlamentarios en caso de grandes desastres u otras situaciones similares, y un 6,1 % apoyó la separación de las circunscripciones electorales combinadas de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta.

Por otro lado, un 13,9 % afirmó que su respuesta no figuraba entre las opciones ofrecidas, mientras que un 8,1 % dijo no saber qué contestar.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]