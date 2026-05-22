Japón anuncia medidas contra los extranjeros que residen y trabajan en Japón de forma ilegal

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Tokio, 22 de mayo (Jiji Press)—El ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi, anunció el viernes un nuevo paquete de políticas para reforzar las medidas contra los extranjeros que residen y trabajan ilegalmente en Japón.

El paquete, denominado Plan “Cero residentes extranjeros ilegales”, detalla los ámbitos en los que se centrará la Agencia de Servicios de Inmigración, basándose en un amplio conjunto de políticas relacionadas con los extranjeros publicado en enero. La primera ministra, Takaichi Sanae, concede prioridad a este ámbito político.

El paquete de medidas prevé mejorar el sistema de la agencia para recopilar y analizar información difundida en redes sociales con el fin de detectar el empleo ilegal, así como intensificar las medidas contra los empleadores que facilitan dichas prácticas.

Ante las denuncias de que se comercializan tarjetas de residencia falsificadas a través de las redes sociales, se espera que la agencia ponga en marcha una herramienta especializada de recopilación de información.

La agencia también reforzará las medidas destinadas a evitar que las empresas de reciclaje de chatarra metálica y plástica se conviertan en focos de empleo ilegal, ya que el número de estos negocios está aumentando debido al fuerte incremento de los precios de los metales.

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