La tasa de empleo de los recién graduados universitarios en Japón se mantiene en el 98 %

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Tokio, 22 de mayo (Jiji Press)—Según los datos de una encuesta del Gobierno de Japón publicados el viernes, la tasa de empleo de los titulados universitarios en el país se situó en el 98,0 % a 1 de abril, igualando el nivel del año anterior, que fue el segundo más alto registrado hasta la fecha.

Los datos de los ministerios de Trabajo y Educación ponen de manifiesto el persistente interés de las empresas por contratar personal y un mercado laboral favorable para los estudiantes universitarios.

Por sexos, la tasa de empleo de los que se graduaron en la universidad en marzo se situó en el 97,5 % para los hombres y en el 98,7 % para las mujeres.

Por disciplina académica, los titulados en humanidades o ciencias sociales registraron un 98,0 %, mientras que los titulados en ciencias alcanzaron el 98,1 %.

“Las ofertas de empleo siguieron superando al número de demandantes de empleo”, afirmó un responsable del Ministerio de Trabajo, haciendo referencia a la disminución y el envejecimiento de la población del país.

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