Dos melones Yūbari alcanzan un precio récord de 5,8 millones de yenes en la primera subasta de la temporada

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Sapporo, 22 de mayo (Jiji Press)—Una caja con dos melones Yūbari alcanzó el precio récord de 5,8 millones de yenes (unos 36.500 dólares) en la primera subasta de la temporada, celebrada el viernes en la ciudad de Sapporo, en la prefectura septentrional japonesa de Hokkaidō.

La puja ganadora fue realizada por Futami-Seika Co., una empresa mayorista de frutas y verduras con sede en la ciudad de Kushiro, también en Hokkaidō.

Los melones serán exhibidos en el supermercado Sakuragaoka de Keio Store Co., situado en la ciudad de Tama, al oeste de Tokio, antes de que la próxima semana comiencen los eventos de degustación.

“Tenemos la mejor cosecha”, afirmó Okubo Hirokazu, directivo de la empresa mayorista. “Queremos que personas de todo Japón disfruten del sabor de los melones Yūbari”, añadió.

En la subasta celebrada ese día en el Mercado Central Mayorista de Sapporo salieron a la venta un total de 912 melones.

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