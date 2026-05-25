Investigadores japoneses descubren que la forma de andar de los cangrejos se remonta a hace 200 millones de años

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Tokio, 24 de mayo (Jiji Press)—Un equipo de investigación encabezado por Kawabata Yūki, profesor asociado de la Escuela de Posgrado de Ciencia y Tecnología Integradas de la Universidad de Nagasaki, afirma que el desplazamiento lateral de los cangrejos se originó a partir de un ancestro que habitó la Tierra hace unos 200 millones de años.

Según Kawabata, el característico movimiento lateral de los cangrejos “ofrece ventajas para escapar de los depredadores, ya que permite moverse rápidamente hacia la izquierda y la derecha y dificulta predecir la dirección de huida”.

El investigador sugirió que la evolución hacia este tipo de desplazamiento pudo haber contribuido a que los crustáceos se diversificaran y prosperaran. El equipo registró los movimientos de 50 especies de cangrejos: 35 que se desplazan lateralmente y 15 que caminan hacia delante.

Al comparar estos datos con el árbol filogenético más reciente analizado a nivel genético, los investigadores intentaron determinar cuándo surgió el desplazamiento lateral. Los resultados que obtuvieron sugieren hace unos 200 millones de años, durante el Jurásico Inferior, los antepasados de los crustáceos que caminaban hacia delante evolucionaron una sola vez hacia el desplazamiento lateral, y que esta capacidad se ha mantenido en numerosas especies sin perderse desde entonces.

Además, se plantea la posibilidad de que, en la Tierra de aquella época, los cambios ambientales, como la fragmentación del gigantesco continente conocido como “Pangea” y la expansión de las aguas poco profundas, ampliaran el hábitat disponible para los crustáceos, creando así las condiciones propicias para su diversificación.

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