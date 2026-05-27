Rescatan del fondo del mar un caza japonés “Shiden Kai” de la Segunda Guerra Mundial

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Izumi, prefectura de Kagoshima, 27 de mayo (Jiji Press)—El fuselaje de un caza “Shiden Kai” de la antigua Armada Imperial Japonesa, hundido en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial frente a la costa de la ciudad de Akune, en la prefectura de Kagoshima, fue recuperado del fondo marino en abril de este año, cuando se cumplen 81 años del final de la guerra.

Una organización sin ánimo de lucro de Kagoshima que impulsó el proyecto de recuperación trabaja ahora en la creación de una instalación de exposición permanente y hace un llamamiento para que “tanto quienes vivieron la guerra como quienes no la experimentaron puedan encontrar una oportunidad para reflexionar sobre la paz desde sus propios valores”.

El Shiden Kai fue desarrollado cerca del final de la guerra como un nuevo avión de combate destinado a sustituir al célebre AM6 “Zero”, y es considerado la obra de ingeniería más destacada de la antigua Armada japonesa. Se fabricaron alrededor de 400 unidades, pero, aparte del aparato recientemente recuperado, hasta ahora se consideraba que solo sobrevivía un ejemplar en Japón, conservado en el Museo del Shiden Kai de Ainan, en la prefectura de Ehime.

Según la Asociación para la Preservación del Patrimonio Bélico de Hokusatsu para las Futuras Generaciones y otras fuentes, el avión recuperado era pilotado por el capitán Hayashi Yoshishige, perteneciente al 407.º Escuadrón Aéreo de la Base Aérea Naval de Matsuyama, en la actual ciudad de Matsuyama. El 21 de abril de 1945, el aparato fue alcanzado mientras combatía contra aviones estadounidenses sobre el norte de la prefectura de Kagoshima. El capitán Hayashi murió en combate.

El proyecto de recuperación comenzó cuando Himoto Eisuke, representante de la organización, escuchó de un comerciante local de antigüedades hace varios años que había un avión en la costa de Wakimoto, en Akune. Aunque al principio dudó de la veracidad de la historia, el grupo llevó a cabo cuatro investigaciones submarinas. En una de las alas del aparato hundido confirmaron la presencia de dos cañones de 20 milímetros, una característica distintiva del Shiden Kai.

Entre 2024 y 2025 se recaudaron aproximadamente ocho millones de yenes en donaciones para financiar la recuperación, y también llegaron mensajes de apoyo de familiares de antiguos miembros del 407.º Escuadrón. “Tuve dudas sobre si realmente podríamos lograrlo, pero esos mensajes me dieron valor”, recuerda Himoto.

El gran desafío era que alrededor de cinco toneladas de arena se habían acumulado sobre el avión en el fondo del mar y que el aparato pesaba unas nueve toneladas. Si las labores no se realizaban con extrema cautela, existía el riesgo de que las alas, ya dañadas, se rompieran. El 8 de abril de este año, los buzos dieron instrucciones para evitar que el equilibrio del fuselaje se alterara, y tras unas seis horas lograron sacar el avión del agua. Himoto rememora: “No podía decir nada por la emoción. Era como si estuviera volando por el cielo”.

La organización trabaja actualmente en la construcción de un museo en el antiguo emplazamiento de la base aérea naval de Izumi, en la prefectura de Kagoshima, desde donde despegaron alrededor de 200 pilotos kamikaze. El avión recuperado será expuesto allí antes de que termine el año. Himoto expresó su deseo de que “al contemplar el aparato, cada persona reflexione a su manera sobre la guerra, los seres humanos, el sacrificio y el amor familiar”.

En la página web del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Shiden Kai es descrito como “el mejor caza utilizado en grandes cantidades” por Japón durante la guerra y “un adversario formidable en los últimos meses del conflicto”.

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