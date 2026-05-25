Okamoto Tao se convierte en la primera actriz japonesa que recibe el premio a la mejor interpretación femenina en Cannes

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Cannes, Francia, 23 de mayo (Jiji Press)—La actriz japonesa Okamoto Tao y la francesa Virginie Efira ganaron el sábado el premio a la mejor actriz en la sección oficial del 79.º Festival de Cine de Cannes por sus papeles en la película Kyū ni Guai ga Waruku Naru (cuyo título en inglés es All of a Sudden), dirigida por el japonés Hamaguchi Ryūsuke.

Okamoto es la primera actriz japonesa que obtiene este reconocimiento. Entre los intérpretes japoneses, Yagira Yūya y Yakusho Kōji ya habían ganado anteriormente el premio al mejor actor.

“La única razón por la que una actriz japonesa mediocre, alguien como yo, se encuentra hoy aquí es, sencillamente, gracias a nuestro increíble director”, dijo Okamoto en su discurso de agradecimiento en la ceremonia de entrega de premios en Cannes, en el sur de Francia. Efira recordó el rodaje diciendo: “Fue una experiencia de vida inolvidable, que permanecerá para siempre en mi corazón”.

En la competición oficial de este año fueron nominadas un total de 22 películas, entre ellas la obra de Hamaguchi, así como Hako no Naka no Hitsuji (cuyo título en inglés es Sheep in the Box), de Koreeda Hirokazu, y Nagi Notes, de Fukada Kōji. La Palma de Oro, máximo galardón del festival, fue otorgada a Fjord, dirigida por Cristian Mungiu.

Kyū ni Guai ga Waruku Naru narra la historia del encuentro en París entre la directora de una residencia asistencial, interpretada por Efira, y una mujer japonesa que lucha contra una enfermedad, interpretada por Okamoto. La película, una obra de gran formato de 3 horas y 16 minutos, aborda temas como la vejez, la muerte y los vínculos humanos. En el reparto también figuran Nagatsuka Kyōzō y Kurosaki Kōdai, entre otros. Su estreno en Japón está previsto para el 19 de junio.

Okamoto Tao nació en 1985 en la prefectura de Chiba. Debutó como modelo a los 14 años y desarrolló una carrera internacional bajo el nombre artístico de “TAO”. Saltó a la fama internacional al ser elegida para el papel protagonista femenino de la película estadounidense The Wolverine (Lobezno inmortal, 2013). También ha participado en producciones japonesas e internacionales de cine y televisión, como Chinmoku no Kantai (The Silent Service, 2023).

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