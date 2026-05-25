La policía busca en todo el país a un hombre de 42 años sospechoso de homicidio en Hyōgo

Noticias

Kobe, 24 de mayo (Jiji Press)—La policía obtuvo el domingo una orden de arresto contra un hombre de 42 años sospechoso de asesinar a una de las dos víctimas de un presunto caso de homicidio ocurrido en una vivienda de Tatsuno, en la prefectura de Hyōgo, al oeste de Japón.

La Policía de la Prefectura de Hyōgo incluyó al sospechoso, Ōyama Kenji, cuyo domicilio y ocupación se desconocen, en la lista nacional de personas buscadas por presuntamente acabar con la vida de Tanaka Chihiro, de 52 años, apuñalándola mortalmente en la vivienda alrededor del 13 de mayo. La madre de la víctima, Sumie, de 74 años, también murió en el incidente.

Según la policía prefectural, Ōyama fue identificado como sospechoso a partir de imágenes de cámaras de seguridad cercanas a la casa y de los resultados del análisis forense de las pruebas halladas en el lugar de los hechos. La última vez que se confirmó su presencia fue el 17 de mayo, en imágenes de cámaras de vigilancia próximas a la escena del crimen, y desde entonces se desconoce su paradero.

También se ha confirmado que el sospechoso vivió junto a la vivienda de las víctimas hace unos diez años, y la policía investiga si existían problemas o conflictos entre ellos.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]