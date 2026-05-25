La primera ministra Takaichi Sanae envía un mensaje de condolencias a China
Tokio, 25 de mayo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, envió un mensaje de condolencias al presidente chino, Xi Jinping, y al primer ministro Li Qiang tras la explosión de gas ocurrida el viernes en una mina de carbón de la provincia de Shanxi.
En el mensaje, difundido por su Gobierno la noche del sábado, Takaichi expresó sus condolencias a las víctimas y manifestó su deseo de que el mayor número posible de personas pueda ser rescatado y de que los heridos se recuperen pronto.
Esa misma noche, Takaichi escribió también en X, anteriormente Twitter: “Estoy profundamente entristecida por la explosión de gas ocurrida en una mina de carbón de la provincia china de Shanxi, que ha causado graves pérdidas. Expreso mis más sinceras condolencias a quienes perdieron la vida y transmito mi más sentido pésame a sus familias”.
