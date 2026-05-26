Fallece a los 93 años Suzuki Toshifumi, pionero de las tiendas de conveniencia japonesas

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Tokio, 25 de mayo (Jiji Press)—El asesor honorario de Seven & i Holdings Co., Suzuki Toshifumi, pionero de las tiendas de conveniencia japonesas conocidas como konbini, falleció a causa de una insuficiencia cardíaca el pasado 18 de mayo. Tenía 93 años.

Natural de la prefectura de Nagano, en el centro de Japón, Suzuki se graduó en 1956 en la Facultad de Economía de la Universidad de Chūō y se incorporó en 1963 a la empresa minorista Yōkado, predecesora de Ito-Yōkado Co., tras haber trabajado en Tokyo Shuppan Hanbai, actualmente la editorial y distribuidora de libros Tōhan.

Desempeñó un papel central en la creación de York Seven Co. en 1973 y lideró las negociaciones con la empresa Southland Corp., de Texas, entonces operadora de la cadena Seven-Eleven, para asegurar un contrato de licencia y de gestión territorial que introdujo el modelo de tiendas de conveniencia en Japón.

Al año siguiente, Suzuki contribuyó a la apertura de la primera tienda de conveniencia de Japón en el distrito de Toyosu, en el barrio tokiota de Kōtō. York Seven pasó a llamarse Seven-Eleven Japan Co. en 1978, y Suzuki se convirtió en el primer presidente de Seven-Eleven Japan.

Bajo su liderazgo, la empresa adoptó estrategias de productos orientadas al consumidor y creció hasta convertirse en la mayor operadora de cadenas de konbini del país.

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