Trasladan los restos de 193 japoneses fallecidos en la guerra al Cementerio Nacional

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Tokio, 25 de mayo (Jiji Press)—El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón celebró el lunes una ceremonia para incorporar los restos de 193 japoneses fallecidos en la guerra a un cementerio nacional dedicado a personas japonesas no identificadas que murieron en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial.

Con esta incorporación, el número total de personas enterradas en el Cementerio Nacional de Chidorigafuchi, situado en el distrito tokiota de Chiyoda, asciende a 371.167, incluidos quienes fueron detenidos en Siberia tras la guerra.

Los nuevos restos fueron recuperados en lugares como Rusia e Iōtō, isla del Pacífico conocida internacionalmente como Iwojima.

A la ceremonia asistieron unas 430 personas, entre ellas la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y la princesa Kako, segunda hija del príncipe heredero Akishino y de la princesa heredera Kiko, además de familiares de los fallecidos.

“Para no repetir la calamidad de la guerra, transmitiremos estos recuerdos de generación en generación y contribuiremos en la medida de lo posible a una paz y prosperidad permanentes en el mundo”, declaró en su discurso el ministro de Bienestar, Ueno Kenichirō.

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