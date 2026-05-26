Japón cae al tercer puesto en activos externos netos, por detrás de Alemania y China

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Tokio, 26 de mayo (Jiji Press)—Japón registró un nivel récord de activos externos netos por séptimo año consecutivo al cierre de 2025, aunque descendió del segundo al tercer puesto a nivel mundial, según reveló el martes un informe del Ministerio de Finanzas.

Los activos externos netos de Japón, es decir, el valor de los activos en el extranjero propiedad del Gobierno japonés, empresas y particulares, menos sus deudas externas, incluidas las inversiones extranjeras en Japón, aumentaron un 4,4 % respecto al año anterior, hasta situarse en 561,7504 billones de yenes.

Japón había mantenido el mayor volumen de activos externos netos del mundo hasta finales de 2023, pero fue superado por Alemania a finales de 2024 y posteriormente por China al año siguiente.

Según los tipos de cambio publicados por el Fondo Monetario Internacional, los activos externos netos de Alemania al cierre de 2025 ascendieron a 675,5374 billones de yenes, seguidos por los de China, con 636,3391 billones de yenes.

Los activos externos netos de Alemania y China, países que registran superávits comerciales, aparentemente crecieron más rápido que los de Japón, que mantiene un déficit comercial.

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