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Tokio, 26 de mayo (Jiji Press)—El entrenador de los Gigantes de Yomiuri, Abe Shinnosuke, dimitió el martes tras haber sido detenido la noche anterior como sospechoso de haber agredido a una de sus hijas.

Abe, de 47 años, se reunió esa misma mañana con Yamaguchi Toshikazu, el propietario del equipo de béisbol profesional japonés, para comunicarle que renunciaba a su puesto. Yamaguchi aceptó la dimisión.

Según la investigación, el día 25 Abe agredió a su hija mayor después de enfurecerse porque esta le respondió cuando intentaba poner fin a una discusión entre ella y su hija menor. Entre otras acciones, la empujó y la tiró al suelo, aunque no le provocó heridas.

La hija mayor, siguiendo el consejo de la ChatGPT después de una consulta, denunció lo ocurrido ante un centro de atención infantil. Tras recibir el aviso de dicha institución, la comisaría de Shibuya de la Policía Metropolitana arrestó al entrenador de los Gigantes.

“He causado una gran preocupación y muchos problemas a los aficionados al béisbol y a las personas relacionadas con el béisbol profesional debido a un problema familiar. Además, he mancillado el nombre de los Gigantes, un equipo con una larga tradición de entrenadores, por lo que pido disculpas de todo corazón”, declaró Abe a los periodistas en Tokio.

Yamaguchi emitió un comunicado en el que afirmaba que el equipo considera que el incidente es demasiado grave como para permitir que Abe siga siendo su entrenador. Es la primera vez desde 1947 que los Gigantes cambian de entrenador durante la temporada.

Hashigami Hideki, el entrenador jefe de ataque del equipo, asumirá el cargo de entrenador interino.

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