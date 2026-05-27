Investigadores sugieren que el elefante de Naumann podría haberse extinguido 10.000 años antes de lo que se creía

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Tokio, 26 de mayo (Jiji Press)—Investigadores japoneses sugieren que el mamut de Naumann, que antiguamente habitaba el archipiélago japonés, habría desaparecido unos 10.000 años antes de lo que se pensaba hasta ahora, y el cambio climático habría desempeñado muy probablemente un papel fundamental en su extinción.

Estas conclusiones fueron publicadas el martes en la revista científica británica Scientific Reports. El equipo de investigación estaba formado por especialistas de la Universidad Tokai, la Universidad Metropolitana de Tokio, la Universidad de Tokio y el Museo de Historia Natural y Medioambiental.

Hasta ahora, la teoría generalmente aceptada sostenía que el mamut de Naumann (Palaeoloxodon naumanni) se había extinguido en Japón hace unos 24.000 años.

Con el fin de determinar con mayor precisión la fecha de su desaparición, los investigadores eliminaron las impurezas presentes en fósiles descubiertos en el mar Interior de Seto, frente a la ciudad de Imabari, en el oeste del país, antes de realizar una datación por radiocarbono de alta precisión.

Comparando también fósiles hallados en otras regiones de Japón, el equipo llegó a la conclusión de que la especie se extinguió en realidad hace entre 33.000 y 35.000 años.

Se considera que los primeros seres humanos llegaron al archipiélago japonés hace entre 38.000 y 39.000 años. Esta nueva estimación reduce considerablemente el período de coexistencia entre los humanos y los mamuts de Naumann, que habría durado únicamente entre 4.000 y 6.000 años, mucho menos de lo que se suponía anteriormente. Además, según los análisis basados en la distribución de los yacimientos arqueológicos, las áreas de actividad humana y los hábitats de los mamuts apenas parecen haberse superpuesto, ni en el tiempo ni en el espacio.

Los investigadores subrayan asimismo que las herramientas de piedra utilizadas en aquella época probablemente no eran adecuadas para la caza de grandes mamíferos. El equipo considera así que la extinción del mamut de Naumann estaría más relacionada con las transformaciones de su entorno provocadas por la alternancia de períodos glaciares y más templados durante la era glacial que con las actividades de caza de los seres humanos.

Kusaka Sōichirō, profesor asociado de antropología biológica en la Universidad Tokai, explicó: “Este estudio probablemente cuestiona la imagen de que los humanos del Paleolítico cazaban activamente grandes mamíferos en el archipiélago japonés”.

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