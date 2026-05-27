Un portaaviones chino realiza maniobras frente a una isla remota de Tokio

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Tokio, 26 de mayo (Jiji Press)—El Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa japonés informó el martes que el portaaviones chino Liaoning ha llevado a cabo maniobras de aterrizaje y despegue de aviones de combate y helicópteros en aguas del Pacífico, frente a una isla remota de Tokio.

Japón movilizó un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón para llevar a cabo actividades de vigilancia y recopilación de información.

El Liaoning navegaó por aguas situadas a unos 880 kilómetros al suroeste de la isla de Okinotorishima junto con otros buques de la Armada china, entre ellos destructores lanzamisiles y una fragata, alrededor del mediodía del lunes. Más tarde, los aviones de combate y los helicópteros comenzaron las maniobras, despegando y aterrizando en el portaaviones en repetidas ocasiones.

Cuando el Liaoning llevó a cabo maniobras similares de aterrizaje y despegue en aguas del Pacífico el pasado diciembre, un caza chino J-15 apuntó con su radar a un caza F-15 de las Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón que se encontraba en una misión de vigilancia para detectar posibles violaciones del espacio aéreo.

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