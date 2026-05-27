Japón aprueba una ley para crear un Consejo Nacional de Inteligencia

Noticias

Tokio, 27 de mayo (Jiji Press)—La Dieta, el Parlamento de Japón, aprobó este miércoles un proyecto de ley para establecer un Consejo Nacional de Inteligencia destinado a reforzar las capacidades de inteligencia del Gobierno.

En una sesión plenaria, la Cámara de Consejeros (Cámara Alta), aprobó el proyecto por mayoría de votos, con el apoyo de la coalición gobernante formada por el Partido Liberal Democrático y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), así como del opositor Partido Democrático para el Pueblo, después de que la Cámara de Representantes (Cámara Baja), lo aprobara a finales de abril.

La legislación constituye el primer paso de una reforma del sistema de inteligencia que la primera ministra Takaichi Sanae defiende como una de sus políticas emblemáticas.

El consejo será creado previsiblemente en julio y estará presidido por la primera ministra. También estará integrado por el secretario jefe del Gabinete, el ministro de Servicios Financieros, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y los ministros de Justicia, Asuntos Exteriores, Finanzas, Industria, Territorio y Defensa.

El organismo investigará y debatirá actividades de inteligencia clave relacionadas con la seguridad nacional y el terrorismo, así como operaciones de inteligencia extranjeras, incluidas las campañas de influencia llevadas a cabo por espías extranjeros, y elaborará políticas básicas para hacerles frente.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]