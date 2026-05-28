La primera unidad de la nueva nave de reabastecimiento de la EEI de JAXA completa sus misiones

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Tokio, 27 de mayo (Jiji Press)—La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que ha dado por concluidas las operaciones de la primera unidad de su serie HTV-X de naves espaciales de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional (EEI), la cual reentró en la atmósfera a última hora del martes, hora de Japón.

Se cree que el vehículo, denominado HTV-X1, se desintegró sobre el Pacífico Sur.

Tras su lanzamiento a bordo de un cohete H-3 en octubre del año pasado, el HTV-X1 suministró material a la EEI y, a partir de marzo de este año, llevó a cabo varias misiones en órbita terrestre. “Todas las misiones previstas se llevaron a cabo con éxito y aportaron valiosos hallazgos tecnológicos”, declaró Itō Norimasa, director del proyecto de la JAXA, en una rueda de prensa en línea.

El HTV-X, una versión mejorada de la serie HTV de la JAXA (conocida como Kōnotori y lanzada en nueve ocasiones), es capaz de llevar a cabo misiones posteriores a la EEI, como experimentos y observaciones, a diversas altitudes durante un largo periodo de tiempo.

En esta ocasión, además de lanzar el satélite ultracompacto Ten-Koh 2 de la Universidad Nihon, se observaron las variaciones de orientación del satélite mediante la emisión de rayos láser desde tierra hacia los tres reflectores instalados en el cuerpo de la nave. Además, se desplegaron paneles ligeros equipados con antenas planas de pequeño tamaño y se realizaron pruebas con células solares de última generación para uso espacial.

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