Japón iniciará negociaciones para un acuerdo de asociación económica con el Mercosur

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Tokio, 27 de mayo (Jiji Press)—El miércoles se conoció que el Gobierno japonés planea iniciar conversaciones con Mercosur (Mercado Común del Sur), el bloque comercial sudamericano, para concluir un acuerdo de asociación económica.

Japón busca diversificar sus fuentes de suministro de recursos en un contexto marcado por los elevados aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, las restricciones de China a las exportaciones de tierras raras y las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

La primera ministra Takaichi Sanae tiene previsto comunicar al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el deseo de Tokio de iniciar negociaciones para un acuerdo de asociación económica con Mercosur durante la reunión que ambos mantendrán al margen de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) que se celebrará en Francia a mediados de junio.

Brasil es miembro de Mercosur, bloque que también integran Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El grupo es un importante exportador de productos agrícolas y minerales y cuenta con un producto interior bruto combinado de alrededor de 3 billones de dólares.

Las empresas japonesas, especialmente las del sector automovilístico, esperan que las negociaciones para un acuerdo de asociación económica con Mercosur comiencen cuanto antes. Sin embargo, en Japón existe preocupación de que un pacto con el bloque provoque una entrada masiva de productos agrícolas baratos, incluida carne de vacuno, en el país.

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