Una empresa conjunta entre Japón y China lanzará un minivehículo eléctrico el año que viene

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Tokio, 28 de mayo (Jiji Press)—EMT Co., una empresa conjunta sinojaponesa creada para desarrollar vehículos eléctricos, anunció el miércoles que lanzará al mercado japonés el próximo año un minivehículo eléctrico, su primer producto.

La empresa conjunta, con sede en Yokohama, en la prefectura de Kanagawa, tiene como objetivo lanzar cuatro modelos bajo la marca EMTA para 2029 y expandirse a los mercados internacionales.

EMT, propiedad de cinco empresas, entre las que se encuentran el minorista japonés de recambios de automóvil Autobacs Seven Co. y el fabricante chino de automóviles Chery Automobile Co., importará vehículos fabricados en China, al tiempo que estudia la posibilidad de iniciar la producción en Japón en el futuro. La empresa conjunta aprovechará la red de ventas de Autobacs.

El modelo Sakura de Nissan Motor Co. lidera actualmente el mercado japonés de minivehículos eléctricos, donde se prevé que la competencia se intensifique, ya que el gigante chino de los vehículos eléctricos BYD Co. se prepara para entrar en él este verano.

El primer modelo EMTA llega en un “momento propicio, en el que el mercado está creciendo”, asegura Uchikoshi Susumu, director de marketing de EMT. “Esperamos marcar nuestra presencia no solo en el segmento de los minivehículos eléctricos, sino también en el mercado general de los minivehículos”.

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