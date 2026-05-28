Japan Airlines prohíbe a los auxiliares de vuelo beber alcohol antes del trayecto de regreso

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Tokio, 28 de mayo (Jiji Press)—Japan Airlines (JAL) ha prohibido a sus auxiliares de vuelo consumir alcohol durante las estancias previas a los vuelos de regreso, a raíz de un nuevo escándalo relacionado con el consumo de alcohol por parte de miembros de la tripulación de la aerolínea japonesa.

JAL anunció el miércoles que un vuelo programado para despegar el sábado a las 7:40 de la mañana desde Hiroshima, en el oeste de Japón, con destino a Tokio, sufrió un retraso de unos 40 minutos que afectó a 186 pasajeros, después de que una auxiliar de vuelo consumiera más alcohol del permitido por las normas de la compañía basadas en la legislación aeronáutica el día anterior.

La trabajadora bebió junto a una compañera de unos 30 años en el salón de un hotel, infringiendo las normas que prohíben consumir alcohol dentro de las 12 horas previas al servicio.

El sábado, la auxiliar dio positivo por alcohol en una autocomprobación, pero no informó del resultado. El consumo salió a la luz tras una prueba realizada en el aeropuerto. La compañera comunicó que no podía embarcar porque se encontraba indispuesta.

JAL se ha visto envuelta en una serie de incidentes relacionados con el alcohol. En agosto de 2025, el comandante de un vuelo internacional consumió alcohol en exceso antes de un vuelo de regreso, lo que llevó al Ministerio de Transporte a emitir una severa advertencia a la compañía aérea.

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