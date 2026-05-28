Funcionarios de los ministerios de Comercio y Asuntos Exteriores de Japón visitan Rusia

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Tokio, 28 de mayo (Jiji Press)—Funcionarios del Gobierno japonés que se encuentran actualmente de visita en Rusia ofrecieron una rueda de prensa en Moscú para explicar el propósito de su viaje.

En la comparecencia, celebrada el miércoles en la Embajada de Japón en la capital rusa, altos funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio e Industria y del Ministerio de Asuntos Exteriores señalaron que la visita tenía como objetivo proteger los activos de las empresas japonesas que operan en Rusia en medio de la invasión rusa de Ucrania, y que representantes de ambos países debatieron sobre el entorno actual de negocios.

Arai Masayoshi, director general de la Oficina de Política Comercial del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, e Ishikawa Masaki, subdirector general de la Oficina de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores, mantuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno ruso.

Según Ishii Hidehiko, responsable de la oficina para Rusia, Asia Central y el Cáucaso de la Oficina de Política Comercial, los encuentros se celebraron durante dos días hasta el miércoles, y algunas sesiones contaron también con la participación de empresas japonesas.

Por la parte rusa, asistieron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico y del Ministerio de Industria y Comercio, así como representantes de organizaciones económicas.

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