Tres grandes bancos de Japón tendrán acceso al nuevo modelo de IA de OpenAI

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Tokio, 29 de mayo (Jiji Press)—Se espera que los tres megabancos japoneses obtengan acceso a un nuevo modelo de inteligencia artificial de OpenAI, la empresa estadounidense creadora del chatbot de IA generativa ChatGPT.

Según informaron el jueves varias fuentes, los bancos MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. y Mizuho Bank tienen previsto utilizar el modelo de IA para reforzar sus defensas contra los ciberataques.

Se cree que el nuevo modelo de OpenAI tiene capacidades similares a las del modelo de IA Claude Mythos de la empresa emergente estadounidense Anthropic, que destaca por su gran eficacia a la hora de detectar vulnerabilidades en los sistemas.

Los tres bancos también pretenden acceder a Mythos y aprovechar ambos modelos de vanguardia para reforzar la seguridad del sistema.

La Agencia de Servicios Financieros de Japón y el Banco de Japón han instado a las instituciones financieras del país a reforzar las medidas contra las amenazas que plantea la inteligencia artificial, ante la preocupación de que los nuevos modelos de IA puedan utilizarse para llevar a cabo ciberataques.

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