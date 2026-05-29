(Vídeo) El “bosque sumergido” de Akita no podrá verse de nuevo hasta 2032

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Uno de los paisajes más fascinantes que se pueden contemplar en esta época en Japón es, sin duda, el lago Shūsen, en la prefectura de Akita. Cuando la nieve se derrite, entre mediados de mayo y mediados de junio, el follaje verde parece flotar sobre unas aguas de color azul cobalto. Este fenómeno del “bosque sumergido” (mizubotsurin) hace las delicias de los amantes de la naturaleza y la fotografía.

Sin embargo, a partir de 2027, el nivel del agua bajará debido a las obras de la central eléctrica situada aguas abajo del embalse, por lo que se prevé que el bosque sumergido vuelva a aparecer en la primavera de 2032, una vez finalizadas las obras.

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