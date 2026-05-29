Censo de 2025: la población de Japón se reduce en una cifra récord de 3,09 millones

Noticias

Tokio, 29 de mayo (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón publicó el día 29 los datos preliminares del censo nacional de 2025. A fecha del 1 de octubre de ese año, la población de Japón, incluidos los residentes extranjeros, se situaba en 123.049.524 personas, lo que supone una disminución de 3.096.575 habitantes respecto al censo anterior de 2020. Se trata del tercer descenso consecutivo desde el censo de 2015, cuando la población comenzó a reducirse por primera vez desde el inicio de las encuestas en 1920. La caída registrada es la mayor hasta la fecha, y la tasa de disminución pasó del 0,7 % anterior al 2,5 %.

El ministerio considera que el principal factor ha sido el aumento del llamado “descenso natural”, es decir, el hecho de que el número de fallecimientos supere al de nacimientos.

Por prefecturas, la población disminuyó en 45 de las 47 prefecturas del país, con excepción de Tokio y Okinawa. Saitama, Chiba, Kanagawa y Aichi registraron descensos por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los datos ponen de manifiesto que, aunque la concentración de población en Tokio continúa sin frenarse, incluso las zonas urbanas están experimentando una reducción demográfica.

Tokio siguió siendo la prefectura más poblada, con 14.246.219 habitantes, seguida de Kanagawa, con 9.193.657, y Osaka, con 8.764.578. Las ocho prefecturas metropolitanas más pobladas concentraron más de la mitad de la población nacional. La menos poblada fue Tottori, con 523.732 habitantes.

La tasa de crecimiento demográfico fue del 1,4 % en Tokio y del 0,1 % en Okinawa, aunque en ambos casos el aumento fue menor que en el censo anterior. La prefectura con la mayor tasa de descenso fue Akita, con un 8,1 %, y en 39 prefecturas la caída demográfica se aceleró.

Por municipios, la población disminuyó en 1.558 localidades, equivalentes al 90,6 % del total. Los municipios que perdieron más de un 10 % de su población representaron el 27,7 %, frente al 14,3 % registrado en el censo anterior.

Por sexo, la población masculina ascendía a 59.778.826 personas, mientras que la femenina era de 63.270.698. Según estimaciones de Naciones Unidas, Japón pasó del undécimo al duodécimo puesto mundial en población.

Impulsado por el aumento de los hogares unipersonales, el número de hogares creció un 2,3 %, hasta alcanzar los 57.124.507. El promedio de personas por hogar cayó a 2,15, el nivel más bajo registrado hasta la fecha.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]