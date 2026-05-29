Cuatro miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón se incorporarán a la misión de la OTAN en Ucrania

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Tokio, 29 de mayo (Jiji Press)—El Ministerio de Defensa de Japón anunció el viernes que cuatro miembros de las Fuerzas de Autodefensa participarán en la misión de la OTAN para proporcionar ayuda en materia de seguridad y formación a Ucrania.

En dicha misión, con sede en Alemania, los miembros participarán en actividades no bélicas, como tareas de coordinación con los países implicados.

“Aprender de diversas experiencias, incluidas las nuevas formas de guerra observadas en Ucrania, contribuirá a reforzar el sistema de defensa de Japón”, declaró el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada ese día.

En abril del año pasado, Nakatani Gen, predecesor de Koizumi, comunicó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que el Gobierno japonés estaba muy interesado en que las Fuerzas de Autodefensa se sumaran a la misión de la OTAN de asistencia y formación en materia de seguridad para Ucrania (NSATU, por sus siglas en inglés), puesta en marcha en septiembre de 2024.

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