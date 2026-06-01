Completan la construcción de una fábrica de chips semiconductores de diamante en el noreste de Japón

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Ōkuma, prefectura de Fukushima, 29 de mayo (Jiji Press)—El pasado 29 de mayo se celebró una ceremonia para conmemorar la finalización de una fábrica de semiconductores de diamante en la localidad de Ōkuma, en la prefectura de Fukushima, al noreste de Japón.

Según Ookuma Diamond Device Co., una empresa emergente con sede en Sapporo (Hokkaidō), al norte de Japón, y responsable de la fábrica, estas nuevas instalaciones son las primeras del mundo en producir en serie semiconductores de diamante.

La planta tiene previsto iniciar sus operaciones a pleno rendimiento en el ejercicio fiscal 2028, con el objetivo de producir virutas de diamante para los dispositivos que se utilizarán en las labores de desmantelamiento de los reactores de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), situada en la prefectura de Fukushima.

La localidad de Ōkuma es uno de los dos municipios en los que se encuentra la central nuclear, que sufrió una triple fusión del núcleo tras el gran terremoto y el tsunami de marzo de 2011.

Las virutas de diamante pueden soportar altos niveles de radiación, ya que utilizan como sustrato diamantes sintéticos de alta pureza fabricados a partir de gas metano y otros componentes; por ello, se prevé que se utilicen en las labores de retirada de los restos de combustible nuclear fundido de los reactores de la central de Fukushima Dai-ichi.

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