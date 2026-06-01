La primera ministra de Japón solicita a Corea del Norte una cumbre para resolver la cuestión de los secuestros
Tokio, 30 de mayo (Jiji Press)—Durante una concentración nacional celebrada el pasado sábado en Tokio para exigir el regreso inmediato de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte hace décadas, la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, hizo un llamamiento al líder norcoreano, Kim Jong Un, para que celebre una cumbre con ella.
“Me gustaría dar un paso valiente junto al señor Kim por el bien de los ciudadanos de ambos países y de las futuras generaciones”, afirmó durante el acto. “Estoy dispuesta a mantener conversaciones y adoptar medidas concretas para construir una relación beneficiosa para ambas naciones”, añadió.
“Mientras ocupe el cargo de primera ministra, estoy decidida a lograr un avance y resolver la cuestión de los secuestros sin descartar ninguna opción. [...] Espero que ambos países trabajen juntos por su prosperidad y por la paz y la estabilidad de la región”, subrayó.
“Me atrevo a decir esto porque creo que el pueblo norcoreano está escuchando mi mensaje”, señaló Takaichi, y concluyó afirmando que “el Gobierno japonés está actuando con unidad para obtener resultados concretos sin dejar escapar ninguna oportunidad”.
