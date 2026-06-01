Japón prueba un sistema basado en IA para ahuyentar a los osos de forma automática

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Hida, prefectura de Gifu, 1 de junio (Jiji Press)—Como respuesta a la irrupción de osos en zonas residenciales, un grupo está llevando a cabo un experimento en la ciudad de Hida (prefectura de Gifu) para ahuyentar a estos animales mediante sistema de inteligencia artificial que analiza imágenes captadas por una cámara y activa automáticamente un espray repelente. Su principal característica es que puede funcionar las 24 horas del día incluso en zonas montañosas.

El profesor asociado Moribe Junji, del Laboratorio de Estudios sobre Recursos de Fauna Silvestre de la Universidad de Gifu, que participa en el proyecto, considera que se trata de “un importante primer paso hacia la automatización de las medidas de control de osos”.

El experimento utiliza un sistema denominado AIBeS, desarrollado por la empresa Hyke Inc., con sede en la ciudad de Asahikawa, en Hokkaidō, especializada en vigilancia remota mediante IA. Cuando detecta la presencia de un animal a través de una fuente de calor u otros indicios, la cámara se activa y, si la IA determina que se trata de un oso, acciona automáticamente un espray comercial repelente de osos instalado en el lugar.

Hasta ahora se habían empleado medidas como emitir sonidos desagradables para los osos a través de altavoces o hacer parpadear luces para ahuyentarlos, pero existe la preocupación de que los animales se hayan acostumbrado a estos métodos, por lo que se decidió apostar por el uso de espráis.

AIBeS posee una precisión suficiente para identificar osos a una distancia de unos 15 metros incluso durante la noche, cuando resulta difícil distinguirlos a simple vista. El alcance del espray es de entre 5 y 10 metros y, al alimentarse mediante paneles solares, no requiere obras para la instalación de una fuente de energía. El sistema se coloca en lugares frecuentados por los osos, como huertos frutales, con el objetivo de que los animales aprendan a percibirlos como zonas peligrosas y eviten acercarse.

Actualmente hay dos unidades instaladas y está previsto aumentar el número de emplazamientos para recopilar datos más detallados sobre el comportamiento de los osos tras las pulverizaciones y sobre posibles cambios en la frecuencia de sus apariciones. Moribe subraya que “no se trata de una solución universal, sino de una herramienta más entre las distintas medidas disponibles”. La prueba piloto, desarrollada conjuntamente por la empresa, la Universidad de Gifu y el ayuntamiento de Hida, se prolongará hasta finales de septiembre.

Hyke Inc. espera utilizar los resultados del experimento para promover la comercialización de AIBeS entre administraciones locales de todo el país. El director ejecutivo de la compañía, Hayakawa Yūta, señala que la rápida respuesta de los funcionarios municipales ante la aparición de osos en zonas remotas o durante la noche constituye un importante desafío, y afirma que “la vigilancia humana las 24 horas es difícil, por lo que es mejor apoyarse en la inteligencia artificial y en las máquinas”.

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