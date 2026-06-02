Comienza la retirada del combustible nuclear de la piscina del reactor n.º 2 de Fukushima Dai-ichi

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Tokio, 2 de junio (Jiji Press)—La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) comenzó el martes la retirada de combustible nuclear de la piscina de almacenamiento de combustible gastado del reactor n.º 2 de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, dañada por el tsunami que azotó el noreste de Japón en 2011.

Esta operación se considera un paso clave en el proceso de desmantelamiento de los reactores de la central, situada en la prefectura de Fukushima. TEPCO tiene como objetivo completar la retirada de todos los conjuntos de combustible del reactor n.º 2 para el ejercicio fiscal 2028.

Según TEPCO, la piscina alberga actualmente 587 conjuntos de combustible usado, altamente radiactivos, así como 28 conjuntos de combustible sin utilizar. Estos últimos están siendo retirados en primer lugar debido a que presentan un menor riesgo en caso de accidente.

Los niveles de radiación en el edificio del reactor n.º 2 siguen siendo elevados tras la fusión del combustible nuclear ocurrida durante el accidente de marzo de 2011. En la quinta planta, donde se encuentra la piscina de combustible, la radiación alcanza entre 3 y 5 milisieverts por hora, lo que dificulta que los trabajadores permanezcan allí durante largos periodos de tiempo.

Por ello, la grúa utilizada para extraer los conjuntos de combustible se maneja de forma remota, y los conjuntos son introducidos uno a uno en un contenedor de transporte (cask) dentro de la propia piscina. Posteriormente, el contenedor será izado fuera de la piscina y depositado sobre un remolque desde una plataforma instalada junto al edificio.

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