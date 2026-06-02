Irán colaborará para garantizar el paso de los buques japoneses por el estrecho de Ormuz

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El Cairo, 1 de junio (Jiji Press)—El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha comunicado a la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, que su país trabajará para garantizar el paso sin contratiempos de los buques japoneses por el estrecho de Ormuz, según informaron el lunes los medios de comunicación del país.

“Nos esforzaremos por garantizar que el tránsito de los buques japoneses se desarrolle sin contratiempos y con mayor facilidad”, transmitió Pezeshkian a Takaichi durante una conversación telefónica que mantuvieron ese mismo día, según la información publicada.

No obstante, el presidente iraní señaló que las restricciones marítimas impuestas por Estados Unidos a Irán seguían siendo un obstáculo.

Aunque la información indica que Pezeshkian destacó la determinación de Teherán de resolver la situación mediante el diálogo y la diplomacia, también cita que afirmó que “Algunas partes, entre ellas Estados Unidos, han incumplido sus compromisos”.

Asimismo, también expresó su esperanza de que la tecnología japonesa contribuyera a los esfuerzos de reconstrucción de Irán y al desarrollo de refinerías, puertos y otras infraestructuras una vez que la situación en el país se normalizara.

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