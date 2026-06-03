Remiten a tres personas a la fiscalía por vender y almacenar sin permiso el medicamento para adelgazar Mounjaro

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Osaka, 2 de junio (Jiji Press)—La policía de la prefectura de Osaka remitió el martes a la fiscalía los expedientes de tres personas sospechosas de haber vendido y almacenado sin autorización Mounjaro, un medicamento destinado al tratamiento de la diabetes y también conocido por sus efectos adelgazantes.

Según fuentes cercanas a la investigación, los tres sospechosos han reconocido haber comercializado este medicamento en violación de la Ley de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón.

Mounjaro es un medicamento inyectable que se administra por vía subcutánea y que contribuye, entre otras cosas, a reducir el apetito. Sin embargo, su uso puede provocar efectos secundarios digestivos, como náuseas o vómitos. En los últimos años, su utilización con fines de pérdida de peso ha ganado popularidad, especialmente entre las mujeres.

Una de las personas investigadas, una empleada de oficina de 35 años residente en Hirakata, en la prefectura de Osaka, está acusada de haber revendido a dos mujeres conocidas a través de las redes sociales dosis de Mounjaro que le habían sido prescritas para uso personal.

Los otros dos sospechosos habrían almacenado en sus domicilios existencias del medicamento obtenidas a través de conocidos contactados en redes sociales, con la intención de revenderlas posteriormente.

Según fuentes policiales, los tres individuos habrían realizado en repetidas ocasiones ventas de Mounjaro a través de las redes sociales. La mujer de 35 años habría obtenido así un beneficio de aproximadamente 25.000 yenes (unos 135 euros) gracias a estas transacciones ilegales.

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