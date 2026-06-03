El Gobierno japonés y varios bancos, entre las 150 entidades que tendrán acceso al modelo de IA Claude Mythos
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Silicon Valley, 2 de junio (Jiji Press)—La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic anunció el martes que ha concedido recientemente acceso a su modelo de IA de última generación, Claude Mythos, a un total de unas 150 empresas y organizaciones de más de 15 países.
En Tokio, la ministra de Finanzas de Japón, Katayama Satsuki, declaró ante los periodistas que el Gobierno japonés y varias instituciones financieras del país figuran entre las entidades que han obtenido este nuevo acceso.
Claude Mythos, presentado en abril, es considerado especialmente eficaz para detectar vulnerabilidades de software. Debido a la preocupación de que pudiera utilizarse para llevar a cabo ciberataques, la empresa desarrolladora limitó inicialmente el acceso al modelo a unas 50 empresas y organizaciones, entre ellas grandes compañías tecnológicas estadounidenses.
Dado que el Gobierno japonés había solicitado acceso a Mythos, Katayama afirmó que Japón está “muy agradecido” por poder utilizar esta tecnología para prepararse frente a posibles amenazas dirigidas contra su sector financiero.
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