La primera ministra Takaichi destaca la importancia de la cooperación marítima entre los Estados insulares

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Tokio, 3 de junio (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, destacó el miércoles la necesidad de que los países insulares refuercen la cooperación en materia marítima.

En su discurso durante la ceremonia inaugural de la Cumbre de los Estados Insulares sobre los Océanos, celebrada en Tokio, Takaichi afirmó que la colaboración entre países con ideas afines es indispensable para lograr un océano sostenible basado en el Estado de derecho, y expresó la intención de Japón de colaborar más estrechamente con otras naciones insulares para conocer mejor la situación marítima y reforzar la capacidad de aplicar la legislación marítima.

La conferencia, de dos días de duración, organizada por la Fundación Nippon y copatrocinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, tiene como objetivo debatir los retos comunes a los que se enfrentan los países insulares.

Más de 300 participantes procedentes de unos 30 países y organizaciones, entre ellos el presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., que ejerce de copresidente, debatirán cuestiones como el uso sostenible de los recursos marinos.

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