El 70 % de Fukushima registra ahora niveles de radiación cercanos a la media nacional

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Tokio, 3 de junio (Jiji Press)—La secretaría de la Autoridad de Regulación Nuclear informó el miércoles que los niveles de radiación han descendido en aproximadamente el 70 % de la prefectura de Fukushima, hasta situarse en torno a la media nacional.

En diciembre de 2025, los niveles de radiación atmosférica en dichas zonas de Fukushima eran de 0,1 microsieverts por hora o menos. Por otra parte, las zonas con niveles de 0,2 microsieverts por hora o menos abarcaban el 92 % de la prefectura.

Los datos fueron revelados con motivo del 15.º aniversario del accidente ocurrido en marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, propiedad de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), que resultó afectada por el tsunami.

En Fukushima, las zonas con niveles de radiación superiores a 3,8 microsieverts por hora, (el umbral para una orden de evacuación) sumaban 608 kilómetros cuadrados en 2011, pero se redujeron a 7,4 kilómetros cuadrados en 2025.

Según la secretaría de la Autoridad de Regulación Nuclear, los niveles de radiación en el aire tienden a disminuir con el tiempo.

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