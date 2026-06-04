EE. UU. propone aranceles adicionales contra Japón y otros países por importar productos fabricados mediante trabajo forzoso

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Washington, 2 de junio (Jiji Press)—La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) anunció el martes una propuesta para imponer aranceles adicionales de entre el 10 % y el 12,5 % a 60 países y regiones por considerar insuficientes sus medidas para impedir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso, especialmente en China y otros países. Para Japón y otras naciones que no han introducido prohibiciones sobre la importación de este tipo de productos, se propone una tasa del 12,5 %. La USTR no especificó cuándo entrarían en vigor estos aranceles.

Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara en febrero la invalidez de los llamados aranceles recíprocos y otras medidas similares, la Administración estadounidense implantó un arancel uniforme del 10 % a escala mundial en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio. Con la fecha límite del 24 de julio acercándose, desde marzo se ha llevado a cabo una investigación basada en la Sección 301 de la misma legislación.

La USTR concluyó que 60 países y regiones han “fracasado” en la adopción o aplicación de medidas para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. En el caso de 14 países y regiones, entre ellos la Unión Europea, México y Canadá, se propone un arancel adicional del 10 %, al considerar que ya han introducido este tipo de medidas o se han comprometido a hacerlo en acuerdos comerciales. Para el resto de países y regiones, incluida China, donde el trabajo forzoso en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang ha sido objeto de críticas internacionales, se plantea un recargo del 12,5 %.

Respecto a Japón, la USTR sostiene que “no ha introducido medidas para prohibir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso” y afirma que esta situación “supone una carga o restricción para el comercio estadounidense”.

La USTR recibirá comentarios públicos hasta el 6 de julio sobre la adecuación de los aumentos arancelarios propuestos y celebrará una audiencia pública el día 7. En un comunicado, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, subrayó que “es inaceptable no actuar frente a la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso”.

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