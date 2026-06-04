El pabellón principal del castillo de Shuri reabrirá sus puertas el 23 de noviembre

Noticias

Naha, prefectura de Okinawa, 4 de junio (Jiji Press)—El pabellón principal del castillo de Shuri, en la prefectura de Okinawa, volverá a abrir sus puertas al público el 23 de noviembre tras varios años de trabajos de restauración a raíz de un incendio, según informó este jueves la oficina local del Gobierno japonés en la prefectura más meridional del país.

La Oficina General de Okinawa, dependiente de la Oficina del Gabinete, celebrará el 22 de noviembre una ceremonia en el Parque del Castillo de Shuri, en Naha, para conmemorar la finalización de las obras de restauración, prevista para este otoño.

El incendio se produjo el 31 de octubre de 2019 y destruyó nueve edificios del lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, incluido el pabellón principal. Las obras de reconstrucción del pabellón comenzaron en noviembre de 2022, gracias a una gran cantidad de donaciones.

“Agradecemos profundamente el cálido apoyo recibido tanto dentro como fuera de la prefectura, así como el esfuerzo de los ingenieros y artesanos que participan en la reconstrucción”, declaró Tamaki Denny, gobernador de Okinawa, en un comunicado.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]