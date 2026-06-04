El PLD propone recortar 45 escaños de representación proporcional en la Cámara Baja

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Tokio, 4 de junio (Jiji Press)—El Partido Liberal Democrático (PLD), en el Gobierno, está considerando reducir en 45 los escaños de representación proporcional de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, según declaró este jueves un alto cargo de la formación.

Durante una reunión de la Sede para la Reforma del Sistema Político del PLD, el secretario general del partido, Suzuki Shun’ichi, explicó que la primera ministra y presidenta del PLD, Takaichi Sanae, le había dado instrucciones para alcanzar un consenso dentro del partido sobre una reducción del número de escaños de la Cámara Baja mediante recortes en los asientos asignados por representación proporcional.

“Existen preocupaciones de que las voces de las comunidades locales puedan perderse en medio del declive demográfico”, afirmó también Suzuki. “Me gustaría promover un debate sobre la reducción de 45 escaños de representación proporcional”, añadió.

Durante una sesión extraordinaria de la Dieta celebrada el año pasado, el PLD y su socio de coalición, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), presentaron conjuntamente un proyecto de ley para reducir en 25 las circunscripciones uninominales de la Cámara de Representantes y en 20 los escaños de representación proporcional, en línea con su acuerdo de disminuir en aproximadamente un 10 % el total de 465 escaños de la Cámara Baja. Sin embargo, el proyecto quedó sin efecto tras la disolución de la Cámara de Representantes en enero de este año.

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