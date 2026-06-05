Japón y Estados Unidos colaborarán en el desarrollo científico basado en la inteligencia artificial

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Washington, 4 de junio (Jiji Press)—Los Gobiernos de Japón y Estados Unidos anunciaron el jueves un plan quinquenal para aportar conjuntamente 1.000 millones de dólares destinados al desarrollo de tecnologías científicas basadas en la inteligencia artificial.

Japón se convertirá así en el primer país en colaborar en una iniciativa nacional estadounidense denominado “Misión Génesis”. A través de este plan, ambos países pretenden estrechar la cooperación en campos científicos avanzados, como las tecnologías cuánticas, la fusión nuclear y las biotecnologías.

Cada gobierno aportará 500 millones de dólares en el marco de este plan, cuyo objetivo es reducir considerablemente el tiempo dedicado a la investigación mediante el uso de la IA y fomentar la investigación y el desarrollo conjuntos a nivel internacional. La iniciativa también tiene como objetivo ayudar a ambos países a mantener su ventaja sobre China en materia de desarrollo tecnológico.

Según el Departamento de Energía de EE. UU., ambos Gobiernos colaborarán en proyectos conjuntos entre los laboratorios nacionales estadounidenses y los institutos japoneses (entre los que se incluyen el RIKEN y la Universidad de Tokio) para desarrollar laboratorios autónomos de última generación basados en la IA y la robótica, capaces de llevar a cabo experimentos complejos de forma automática.

La iniciativa “Misión Génesis” fue anunciada por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump el pasado mes de noviembre con el fin de impulsar la investigación en sectores como la energía, las biotecnologías y los semiconductores, aprovechando el uso de superordenadores, la IA y los datos científicos en poder del Gobierno.

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