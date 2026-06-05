Japón se propone reconstruir hasta cinco reactores nucleares para la década de 2040

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Tokio, 5 de junio (Jiji Press)—El Ministerio de Industria de Japón presentó el viernes un borrador que fija como objetivo la reconstrucción de entre dos y cinco reactores nucleares para la década de 2040, en el marco de los esfuerzos por garantizar un suministro eléctrico estable.

Al fijar un objetivo numérico concreto, el ministerio pretende facilitar la captación y formación de recursos humanos para la industria de la energía nuclear. Asimismo, prevé reconstruir entre nueve reactores adicionales durante la década de 2050, lo que elevaría a entre 11 y 14 el número total de reactores sujetos a sustitución.

Estos objetivos fueron presentados en una reunión celebrada ese mismo día por un subcomité del Consejo Consultivo de Recursos Naturales y Energía, órgano asesor del ministro de Industria, y serán formalizados posteriormente en una reunión de los ministros competentes.

Dado que los reactores que han alcanzado o superado los 60 años desde el inicio de sus operaciones están siendo clausurados de forma progresiva, se prevé que la capacidad de suministro eléctrico del país disminuya considerablemente a partir de la década de 2040.

Los entre dos y cinco reactores cuya reconstrucción está prevista para la década de 2040 contarán con una capacidad conjunta de generación de entre 2,2 y 5,5 millones de kilovatios.

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