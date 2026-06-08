La primera ministra Takaichi, cuestionada por un escándalo relacionado con vídeos difamatorios

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Tokio, 6 de junio (Jiji Press)—Un reportaje de la revista Shūkan Bunshun que sostiene que miembros del entorno de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, publicaron en redes sociales vídeos destinados a desacreditar a otros candidatos durante las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático (PLD) del año pasado y las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) celebradas en febrero de 2026 está convirtiéndose en una fuente creciente de tensión para el Gobierno.

Aunque la primera ministra ha negado repetidamente las acusaciones, la publicación de un archivo de audio que supuestamente recoge una reunión en línea entre un secretario suyo y el creador de los vídeos ha complicado su defensa. El partido opositor Alianza de la Reforma Centrista (ARC) y otras formaciones han intensificado la presión exigiendo la comparecencia parlamentaria de los implicados.

“Anoche, ya muy tarde, escuché el audio. La voz que se atribuye a mi secretario era mucho más aguda y hablaba de forma mucho más enérgica que cuando conversa conmigo, por lo que me resultó extraña”, declaró la primera ministra durante una sesión de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) celebrada el día 5. Aunque reconoció haber escuchado la grabación difundida por la edición digital de Shūkan Bunshun, puso en duda que se tratara de un registro auténtico.

Sin embargo, cuando una diputada del opositor Partido Democrático Constitucional de Japón (PDCJ) le preguntó por qué no protestaba formalmente ante la revista si la información era falsa, Takaichi respondió: “Estoy ocupada gobernando el país. No tengo tiempo para dedicarme a esas cosas”, una respuesta que dejó entrever cierta incomodidad.

Shūkan Bunshun publicó las primeras acusaciones el 29 de abril. Según la revista, un secretario de la primera ministra habría mantenido conversaciones con un hombre señalado como creador de los vídeos para difundir en redes sociales contenidos destinados a desprestigiar a otros candidatos. Desde entonces, Takaichi ha mantenido una postura firme, insistiendo en que “lo que no existe, no existe”. Sin embargo, las revelaciones posteriores se han sucedido, y algunos miembros del PLD admiten que la situación “se está convirtiendo en un auténtico lodazal”.

Las explicaciones de la primera ministra han ido cambiando gradualmente. En un primer momento afirmó que el hombre implicado era alguien a quien ni ella ni su secretario conocían. Sin embargo, después de que este declarara en el programa de internet NoBorder News que mantenía contacto en línea con el secretario, Takaichi modificó sutilmente su versión y pasó a afirmar que era alguien que no conocían “en persona”.

El pasado día 3, la edición digital de Shūkan Bunshun publicó una grabación que supuestamente corresponde a una reunión en línea celebrada en diciembre del año pasado. Un diputado de la ARC pidió a la primera ministra que confirmara si una de las voces correspondía a su secretario. Takaichi había rechazado inicialmente hacerlo durante una sesión de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes el día 4, alegando que había visto la notificación de la pregunta “alrededor de las tres y media de la madrugada” y que “no pensaba hacerse suscriptora de pago” de la revista para verificar el contenido. Sin embargo, cuando la oposición le proporcionó el audio tras obtener permiso de la revista, ya no pudo evitar escucharlo.

Tras las explicaciones de la primera ministra, que insistió en que “la voz sonaba extraña”, el PDCJ exigió el día 5 la comparecencia como testigos tanto del secretario como del creador de los vídeos. El líder de la ARC, Ogawa Jun’ya, declaró en rueda de prensa que “sus explicaciones no resultan convincentes” y añadió que “esto está empezando a convertirse en una cuestión relacionada con la capacidad de la primera ministra para ejercer el liderazgo”.

Está previsto que antes de finales de mes se celebren sesiones intensivas de debate presupuestario en ambas cámaras de la Dieta, mientras que en julio podría tener lugar un debate entre líderes de los partidos. La oposición se dispone a mantener la presión hasta el final del actual periodo de sesiones parlamentarias, previsto para el 17 de julio.

Por el momento no hay señales de que la controversia vaya a remitir. Un miembro del PLD lamentó que “La primera ministra suele expresarse con claridad y seguridad, pero esta vez está ofreciendo respuestas poco habituales en ella. Esto seguramente afectará a los índices de apoyo al Gobierno”.

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