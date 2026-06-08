Varias medidas para atraer a los turistas extranjeros suscitan debate en Japón

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Tokio, 7 de junio (Jiji Press)—Varias iniciativas de gobiernos locales japoneses para atraer visitantes extranjeros, como subvencionar billetes del tren de alta velocidad Shinkansen o eximir del pago de entradas a determinadas instalaciones, han generado polémica y fuertes críticas en internet. Aunque estas medidas tienen como objetivo revitalizar las economías regionales, también han suscitado reproches por considerarse “injustas”. Ante ello, responsables de las administraciones implicadas reconocen que “no queda más remedio que explicar cuidadosamente el propósito de estas políticas”.

La prefectura de Kagoshima puso en marcha en el ejercicio fiscal de 2026 un programa para fomentar la llegada de turistas extranjeros, al considerar que el número de visitantes internacionales que pernoctan en la prefectura aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia de la COVID-19. La medida estrella consiste en subvencionar íntegramente el billete de ida del shinkansen (de unos 10.000 yenes) entre la estación de Hakata, en Fukuoka, y las estaciones de Izumi, en el norte de la prefectura, o Kagoshima-Chūō, en la ciudad de Kagoshima, siempre que forme parte de un paquete turístico que incluya alojamiento en la prefectura.

El objetivo es dar a conocer la posibilidad de visitar Kagoshima desde Fukuoka en tren de alta velocidad y atraer turistas procedentes de países que no disponen de vuelos directos a la región. Sin embargo, aproximadamente un mes después del anuncio de la medida en febrero, la prefectura recibió unas 600 quejas, entre ellas comentarios como “¿no se trata de un trato preferente para los extranjeros?” o “no queremos que se utilicen impuestos para atraer visitantes extranjeros”.

Un responsable del programa considera que “también se están promoviendo campañas dirigidas a los japoneses, pero la atención se ha centrado únicamente en las destinadas a los turistas extranjeros”. Y añade: “Queremos seguir fomentando la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales, explicando cuidadosamente el sentido de estas iniciativas”.

También hay casos en los que las administraciones han revisado este tipo de políticas. La prefectura de Nara eximía desde 2008 del pago de entrada a visitantes extranjeros en cuatro instalaciones, entre ellas el museo prefectural de arte, pero eliminó esta medida en abril de 2024. En redes sociales se multiplicaron los mensajes que cuestionaban que “solo se favorezca a los extranjeros”. El gobernador, Yamashita Makoto, explicó que “muchos visitantes solo descubren que la entrada es gratuita al llegar a la taquilla. La medida no estaba contribuyendo a atraer más turistas y no contaba con la comprensión de los ciudadanos de la prefectura”.

En la prefectura de Shimane, en el ejercicio fiscal 2019, un total de 33 instalaciones, entre ellas el castillo de Matsue y el Museo de Arte Prefectural de Shimane, ofrecían descuentos a visitantes extranjeros. Sin embargo, desde 2023 se ha extendido la tendencia a eliminarlos. La prefectura, que había promovido estas medidas para facilitar el seguimiento del número de turistas internacionales, cambió de enfoque al aumentar la llegada de viajeros con alto poder adquisitivo favorecida por la depreciación del yen. Algunos centros también tuvieron en cuenta las críticas recibidas por supuestamente favorecer a los extranjeros.

No obstante, once instalaciones mantienen todavía estos descuentos, entre ellas el Museo de Arte Adachi y el Centro del Patrimonio Mundial de Iwami Ginzan. Además, tras la celebración de la Exposición Universal de Osaka-Kansai de 2025, la prefectura puso en marcha una iniciativa que reduce a 2.000 yenes, menos de la mitad de la tarifa habitual, el precio de los autobuses de alta velocidad que conectan Osaka con distintos puntos de Shimane. Un responsable del programa señaló que “la continuidad de la medida se decidirá en función de su nivel de uso”.

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