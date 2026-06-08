El tenista Oda Tokito gana su cuarto título consecutivo en el Abierto de Francia
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París, 6 de junio (Jiji Press)—El japonés Oda Tokito conquistó el sábado su cuarto título consecutivo en la categoría individual masculina de tenis en silla de ruedas del Abierto de Francia, convirtiéndose en el segundo jugador de la historia en lograr esta hazaña, después de la leyenda japonesa Kunieda Shingo.
En la final, Oda, primer cabeza de serie del torneo, se impuso al británico Alfie Hewett, segundo cabeza de serie, por 6-3 y 6-3.
Gracias a esta victoria, amplió a cinco torneos de Grand Slam consecutivos su racha triunfal y elevó a nueve el total de títulos de Grand Slam de su carrera.
Tras su triunfo, Oda declaró sentirse “realmente feliz” y añadió que había afrontado el torneo con una determinación más fuerte que nunca.
Con tan solo 20 años, el tenista japonés afirmó que seguirá esforzándose en los entrenamientos con el objetivo de conquistar un décimo título consecutivo e incluso encadenar veinte victorias seguidas en torneos de Grand Slam.
Oda nació el 8 de mayo de 2006 en la prefectura de Aichi. A los nueve años fue diagnosticado con un cáncer óseo (osteosarcoma) y pasó a utilizar una silla de ruedas. Inspirado por las actuaciones de Kunieda, que veía por televisión durante su hospitalización, comenzó a practicar este deporte adaptado y se convirtió en profesional con apenas 15 años y 11 meses. Debutó en los cuatro torneos de Grand Slam en Roland Garros en 2022 y conquistó allí su primer título en la edición de 2023, convirtiéndose al mismo tiempo en el jugador más joven de la historia en alcanzar el número uno del mundo. En 2024 ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París de 2024.
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