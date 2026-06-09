Trump es criticado por aparecer en un vídeo como Naruto

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Washington, 8 de junio (Jiji Press)—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido criticado recientemente por publicar un vídeo en las redes sociales en el que aparece como el protagonista de la popular serie de anime japonesa Naruto.

El video, publicado el pasado sábado, muestra a Trump vestido como Uzumaki Naruto, con un atuendo naranja y negro, realizando técnicas de ninjutsu.

La publicación ha suscitado reacciones negativas en internet, y algunos usuarios, como los aficionados a la serie Naruto, han expresado su enfado y han criticado que se haya utilizado sin permiso.

El presidente de EE. UU. ha recurrido en repetidas ocasiones al anime japonés y a otras referencias culturales con fines políticos.

Trump y su Administración publicaron anteriormente vídeos en los que se destacaban las operaciones militares estadounidenses contra Irán, incluido uno que combinaba fragmentos de la popular serie japonesa Yu-Gi-Oh! con imágenes de los ataques aéreos estadounidenses.

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