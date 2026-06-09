Nintendo acepta pagar una multa en Francia por un defecto en los mandos de la consola Switch

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París, 8 de junio (Jiji Press)—La agencia francesa de protección de los consumidores anunció el lunes que impondrá una multa de 35 millones de euros a Nintendo por no haber informado adecuadamente a los consumidores sobre un defecto en los mandos de la consola Nintendo Switch.

La autoridad propuso un acuerdo por el que renunciaría a emprender acciones judiciales por infracciones de la legislación de protección al consumidor a cambio del pago de una multa, propuesta que fue aceptada por la filial europea de Nintendo.

Según informó la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude, algunos mandos de la consola Nintendo Switch original presentaban el fenómeno conocido como drift, por el cual los personajes de los videojuegos se movían sin que el jugador lo pretendiera.

Este problema dio lugar a numerosas reclamaciones en distintos países europeos. Además, como Nintendo tardó en reconocer públicamente la existencia del defecto, algunos usuarios se vieron obligados a sustituir sus mandos por su cuenta.

La Nintendo Switch original, lanzada en 2017, ha vendido más de 150 millones de unidades en todo el mundo.

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