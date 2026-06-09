Investigadores japoneses descubren que los gatos prefieren la vid plateada a la hierba gatera

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Tokio, 9 de junio (Jiji Press)—Un grupo de investigación de las universidades de Iwate y Nagoya ha observado a gatos en condiciones de libertad y ha descubierto que, pese a que la hierba gatera contiene una mayor cantidad de compuestos aromáticos activos, muchos felinos prefieren la vid plateada (matatabi, en japonés), y muestran reacciones características como frotarse contra él o revolcarse en el suelo.

Según el profesor Miyazaki Masao, de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Iwate, los resultados indican que los factores que determinan el comportamiento de los gatos no dependen únicamente de la intensidad de los compuestos aromáticos. Aunque se desconoce por qué los animales reaccionaron menos a la hierba gatera, una posible explicación es que el olor de las hojas frescas era demasiado intenso y dificultaba que los gatos manifestaran esas conductas.

El equipo realizó experimentos en entornos donde los gatos podían moverse libremente para comprobar a cuál de las dos plantas reaccionaban. Cuando colocaron matatabi y hierba gatera recolectados en exteriores, seis gatos visitaron el lugar en un total de 23 ocasiones durante diez días, y las conductas de frotamiento y revolque se concentraron casi exclusivamente en torno al matatabi.

En otro experimento, realizado con 22 gatos domésticos (incluidos ejemplares de razas originarias de Europa y Oriente Medio) mantenidos en condiciones habituales de crianza, se presentaron simultáneamente extractos de matatabi y de hierba gatera. El resultado fue de 15 a 3 a favor del matatabi.

Los análisis químicos revelaron que el extracto de hierba gatera contenía aproximadamente 170 veces más nepetalactona, el compuesto responsable de desencadenar estas reacciones en los gatos, que el extracto de matatabi. Los investigadores concluyeron que “la cantidad o intensidad de las sustancias activas no necesariamente se correlaciona con el hecho de que los gatos se acerquen y reaccionen”.

Según Miyazaki, estos hallazgos ya se están aplicando en estudios destinados a investigar la presencia de especies felinas amenazadas y también podrían utilizarse en iniciativas orientadas a mejorar el bienestar animal mediante el fomento de comportamientos naturales.

El estudio fue publicado en la edición electrónica de la revista científica Journal of Chemical Ecology, editada por la Sociedad Internacional de Ecología Química.

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