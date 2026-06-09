Un navegante japonés se prepara para participar en una regata alrededor del mundo

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Tokio, 9 de junio (Jiji Press)—El navegante oceánico japonés Suzuki Masatomo, de 40 años, aspira a participar en la edición de 2028 de la Vendée Globe, la regata de vela que se celebra cada cuatro años y consiste en dar la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia externa. Si logra completar la prueba, se convertirá en el segundo japonés en conseguir esta hazaña. Como primer paso para obtener la clasificación, en noviembre participará en una regata transatlántica en solitario que sirve como prueba clasificatoria.

Natural de la prefectura de Chiba, Suzuki quedó fascinado desde niño por los veleros, atraído por la posibilidad de desplazarse únicamente gracias a sus propias habilidades y a la fuerza del viento. Desde entonces soñó con cruzar océanos y continentes.

En 2019 completó en solitario una travesía transatlántica, y entre 2022 y 2023 participó en la Globe40, una regata alrededor del mundo para tripulaciones de dos personas que incluye escalas en siete puertos. A pesar de sufrir daños en la embarcación durante el recorrido, consiguió superar las dificultades y completar la vuelta al mundo tras aproximadamente nueve meses y medio de navegación, acumulando una valiosa experiencia.

La Vendée Globe parte de Francia y recorre unos 48.000 kilómetros en un viaje que dura entre dos y tres meses. Considerada una aventura extrema que pone en riesgo la vida de los participantes debido a los bruscos cambios de temperatura, las tormentas y el fuerte oleaje, es conocida como “el Everest de los mares”.

Hasta ahora, el único japonés que ha logrado completarla es el aventurero oceánico Shiraishi Kōjirō. Suzuki habla del desafío con entusiasmo: “Es la forma más extrema de desplazarse que un ser humano puede experimentar en la Tierra. Quiero transmitir a las nuevas generaciones el atractivo y la emoción de afrontar este reto”.

Para hacer realidad su proyecto, vendió su vivienda y destinó varias decenas de millones de yenes obtenidos con la operación como pago inicial para adquirir un velero de 18 metros de eslora valorado en más de cien millones de yenes. Además, reunió a más de veinte inversores de distintas partes del país. Sin embargo, los gastos anuales, incluidos los salarios del personal de apoyo, superan los 70 millones de yenes, por lo que también ha recurrido a campañas de financiación colectiva para obtener respaldo económico.

La participación en la Vendée Globe exige completar con éxito las regatas clasificatorias. “Si voy superando cada obstáculo paso a paso, estoy convencido de que lo conseguiré”, afirma Suzuki mientras continúa avanzando hacia la gran travesía de sus sueños.

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