Japón y México acuerdan iniciar un diálogo económico

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Tokio, 9 de junio (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Motegi Toshimitsu, y su homólogo mexicano, Roberto Velasco, acordaron el martes establecer en breve un marco para el diálogo económico entre ambos países.

Durante una conversación telefónica de 20 minutos, los dos ministros también reafirmaron su compromiso de reforzar la cooperación bilateral en el sector energético en el contexto del conflicto en Oriente Medio.

Motegi expresó sus esperanzas de que la Copa del Mundo de fútbol, que México coorganiza, sea un éxito, y de que las selecciones nacionales de ambos países logren buenos resultados.

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