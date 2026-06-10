La sonda japonesa Hayabusa2 se acercará al asteroide Torifune el 5 de julio para observarlo

Noticias

Tokio, 9 de junio (Jiji Press)—La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA, por sus siglas en inglés) anunció el martes que su sonda no tripulada Hayabusa2 observará el asteroide Torifune alrededor de las 18:30 del 5 de julio, cuando se acerque a él a gran velocidad.

Desde que en diciembre de 2020 dejó en la Tierra una cápsula con arena y otras muestras recogidas del asteroide Ryūgū, la sonda se encuentra en una misión extendida cuyo objetivo es alcanzar un nuevo destino de exploración, el asteroide 1998 KY26, en julio de 2031.

Como parte de esta misión, Hayabusa2 intentará fotografiar el asteroide Torifune desde una distancia inferior a un kilómetro mientras pasa junto a él a una velocidad de 5 kilómetros por segundo, explicó JAXA.

Además, mediante un control extremadamente preciso de la trayectoria de la sonda para acercarla lo máximo posible al asteroide, la agencia pretende poner a prueba tecnologías que podrían utilizarse en el futuro para modificar la trayectoria de un asteroide que se encontrara en rumbo de colisión con la Tierra.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]