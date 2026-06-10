JR East cambiará los billetes magnéticos por billetes con código QR en 2027

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Tokio, 9 de junio (Jiji Press)—Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) anunció el martes que dejará de vender los billetes magnéticos de corta distancia en todas las estaciones de sus líneas convencionales y los sustituirá por billetes con código QR en la primavera de 2027.

El cambio se aplicará a los billetes para trayectos de hasta 100 kilómetros. JR East ha señalado que la eliminación de la capa magnética no reciclable del reverso de los billetes convencionales contribuirá a reducir el impacto medioambiental.

Mientras que los billetes actuales se introducen en las máquinas de control de acceso, los nuevos billetes obligarán a los pasajeros a escanear los códigos QR que llevan impresos en los lectores situados en las puertas.

El tamaño del billete pasará de los 30 milímetros por 57,5 milímetros del formato magnético actual a 57,5 milímetros por 85 milímetros.

Según JR East, el cambio a los billetes con código QR eliminará los atascos de billetes en las puertas automáticas.

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