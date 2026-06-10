Capturan a un oso en la capital de Tochigi tras varios días de avistamientos

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Utsunomiya, prefectura de Tochigi, 9 de junio (Jiji Press)—Un oso que se cree que es el mismo ejemplar avistado desde el pasado sábado en repetidas ocasiones en distintos puntos de la ciudad de Utsunomiya, capital de la prefectura de Tochigi, fue capturado el martes, según informaron las autoridades municipales.

Las autoridades locales afirman que se trata de la primera vez que un oso es capturado dentro de esta ciudad del este de Japón.

El animal, de aproximadamente un metro de longitud y unos 100 kilogramos de peso, parece ser un macho de oso negro asiático. Fue localizado hacia las 13:30 en los terrenos de una vivienda particular del distrito de Higashiyanaze. Personal de un zoológico local le disparó tres dardos tranquilizantes y logró capturarlo en una trampa tipo caja alrededor de las 15:45.

Los primeros avistamientos del oso se registraron alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado. Posteriormente se recibieron numerosos informes de su presencia, incluso en las inmediaciones de la sede del Gobierno de la prefectura de Tochigi y en una zona comercial de la ciudad.

Ante la situación, el Ayuntamiento ordenó el cierre de las 94 escuelas públicas de primaria y secundaria de primer ciclo de Utsunomiya desde el lunes. Asimismo, la Universidad de Utsunomiya suspendió todas sus clases el martes después de que se avistara un oso en su campus durante la mañana.

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